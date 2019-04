Exclusief voor abonnees John Crombez: "Coalitie met N-VA zou zeer onwaarschijnlijk zijn" 04 april 2019

Het gonst in en rond de Wetstraat al een hele tijd van de geruchten over een voorakkoord voor de Vlaamse regering tussen N-VA en sp.a, aangevuld met Open Vld, naar Antwerps model. Maar sp.a-voorzitter John Crombez ontkent met klem dat er een Vlaams voorakkoord bestaat tussen de N-VA en zijn partij. Hij noemt het bovendien "zeer onwaarschijnlijk" dat beide partijen na de verkiezingen van 26 mei een regeerakkoord zouden kunnen smeden. "Het is duidelijk dat CD&V heel zenuwachtig is: ze proberen een soort Phantasialand te creëren waarin ze dat verhaal blijven brengen, en dat lukt nog ook." (IVDE)