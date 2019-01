Joher in beeld bij Turkse ploeg 08 januari 2019

Verlaat Rassoul Joher (23) deze winter Lokeren? De Senegalese verdediger van de Waaslanders - wegens een knieblessure niet mee op stage naar Spanje - staat immers in de belangstelling van een Turkse club. Tweedeklasser Adana Demirspor, momenteel op een negende plaats, deed immers een officieel bod. Compleet ontoereikend echter, dus het is afwachten of en wanneer beide clubs elkaar de komende weken vinden. Adana Demirspor is de club waar ook al Legear tekende. Ook Roman Bezus (STVV) staat op het lijstje van de ambitieuze Turken. Verder nog geen spoor van Simeon 'Simy' Tochukwu bij Lokeren gisteren. De Nigeriaanse aanvaller van Serie B-club Crotone moet het scoringsprobleem van de Waaslanders oplossen, maar raakte nog niet in Campoamor. Lokeren heeft een mondeling akkoord met de Italianen, maar rond is de transfer dus nog niet. De rode lantaarn uit 1A probeert de centrumspits zo snel mogelijk medisch te keuren en in te lijven. (MVS)

