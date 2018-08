Johan Verminnen verloor exact een maand geleden zijn oudste zus: "Je moet niet denken dat het beste nog komt. Het beste is nu, vandaag" Redactie

11 augustus 2018

00u00 0 De Krant Net toen hij aan zijn publiek zei dat hij een liedje ging zingen voor zijn zus Estelle (80), die op sterven lag, liet de oudste Verminnen-telg het leven. "Langzaam raak ik alle referentiepunten kwijt", constateert de grijze troubadour Verminnen (67), diep genesteld in Vlaanderens collectieve geheugen met volksliedjes als 'Laat Me Nu Toch Niet Alleen'. "Het besef dat ik tot de volgende generatie behoor die moet gaan, benauwt me niet. Het geeft me juist kracht."

Hansbeke, Oost-Vlaanderen. Waar zonnebloemen - en ze bedekken heelder velden hier in dit groene gehucht - volop overuren draaien onder de loden hitte. Aan een lauwe bocht: een lieflijk in blauw en wit geschilderd hoevehuisje, minstens honderd jaar oud. Het kranige stulpje lijkt precies weggekropen uit Bokrijk. Het is al Verminnens thuis van toen hij nog samen gelukkig was met gewezen fotomodel Catherine Mattelaer, moeder van zijn enige dochter Pauline (31), die hier is opgegroeid. De zanger heeft zijn tuinstoel strategisch met de rug tegen de achtergevel gezet, zodat hij recht uitkijkt over de achterliggende velden en een bos waarin hij van hieruit elke dag wel een wild hert ziet lopen. Als de poëzie uit veel van zijn vierhonderd liedjesteksten niet ontsproten is aan zijn tweede thuis die Oostende heet, dan wel aan dit zen-achtige decor.

Hij rookt nog altijd. Als een schoorsteen. Zijn eeuwige Boule d'Ors, minstens een pakje per dag. "Ik weet het, ik rook veel te veel en dat is gewoon niet goed", trapt hij een open deur in. "Wat mijn dokter daarvan zegt? Die vergeet om daarover te spreken. (lacht) Ik heb altijd doktoren gehad die zelf rookten." Het doet hem ineens denken aan zijn glorietijden in de jaren 70 en 80, toen hij elk naftstation van Vlaanderen en zuidelijk Nederland vanbinnen en vanbuiten kende. "Dan kon ik onderweg naar of van een concert zo'n naftstation binnenlopen en hoorde ik de gast achter de toonbank al van ver roepen: 'Ah Johan, een paksje Boule d'Or, zeker?' Fijne tijden!"

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN