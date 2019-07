Exclusief voor abonnees Johan Verminnen komt zingen op Vlaanderen Feest 03 juli 2019

Johan Verminnen komt vrijdag naar het Ontmoetingscentrum van Olsene in het kader van Vlaanderen Feest. Het optreden start om 20 uur en de toegang is gratis.Johan Verminnen is uitgegroeid tot een onmiskenbaar boegbeeld van de Nederlandstalige muziek. Grote hits als 'Laat me nu toch niet alleen', 'Rue des Bouchers', 'Brussel', 'Mooie Dagen', 'Ik wil de wereld zien' en nog vele andere klassiekers staan in het collectief geheugen gegrift. In 2017 bracht Johan nog de live-cd 'Plankenkoorts' uit en in 2019 zal er een gloednieuw studio-album verschijnen. Het optreden vindt plaats in het Ontmoetingscentrum van Olsene en een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Voor het vijfde jaar op rij worden de kinderen van minderbedeelde gezinnen gesteund via het Sociaal Huis. (ASD)

