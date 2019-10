Exclusief voor abonnees Johan Vande Lanotte wordt mensenrechtenadvocaat 15 oktober 2019

Oud-informateur Johan Vande Lanotte (64) heeft een nieuwe job. Een echte. Hij wordt voltijds mensenrechtenadvocaat bij het kantoor van Walter Van Steenbrugge. "Liever advocaat dan eerste minister", zegt Vande Lanotte. Al had ook dat wel gekund, vermoedt hij. "Had ik het als informateur echt heel leep gespeeld, dan had ik misschien premier kunnen worden. Maar wat zou iemand van een kleine partij als de sp.a te zeggen hebben gehad? Als premier had ik moeten doen wat N-VA en PS mij opdroegen. En daar deug ik niet voor. Ik doe liever wat ik zelf vind dat er moet gebeuren."

