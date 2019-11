Exclusief voor abonnees Johan Vande Lanotte moet voetbalwereld helpen opkuisen 27 november 2019

00u00 0

Het voetbal wil iets doen aan zijn imagoprobleem. De Pro League brengt vandaag ex-informateur Johan Vande Lanotte, basket- en wielerexpert Thomas Van Den Spiegel en professor fiscaal recht Michel Maus samen. Ze moeten wegen op het RSZ-debat.Voor Vande Lanotte was de sociale korting voor beroepssporters een van de thema's die hij meenam als informateur in de gesprekken over een federale regering. Z'n politieke contacten en invloed, gekoppeld aan zijn dossierkennis en engagement voor de sport, maken van Vande Lanotte een ideale gesprekspartner voor de Pro League. Naast ex-informateur Vande Lanotte zullen ook Thomas Van Den Spiegel en Michel Maus vandaag rond de tafel zitten. Vande Lanotte moet de brug vormen met de politiek. Voormalig basketbaltopper Van Den Spiegel is als CEO van Flanders Classics ook de spreekbuis voor het wielrennen. Maus is een professor die gespecialiseerd is in fiscaal recht.De bedoeling is dat Vande Lanotte en co de komende maand de krijtlijnen van een breder plan uitwerken. De Pro League hoopt dat op de Algemene Vergadering van 17 december te presenteren. Rond die periode zouden de verschillende politieke partijen ook hun wetsvoorstel indienen. (NVK)

