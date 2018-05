Johan Van Overtveldt: "Ik, minister van Rijken? Vraag dat eens in Knokke" Van kaaiman tot kleinzoon Frère: Johan Van Overtveldt (N-VA) in het verweer Dieter Dujardin

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Nee, het waren niet de prettigste weken voor Johan Van Overtveldt (N-VA). Sp.a klopte de kaaimantaks plat, kleinzoon Frère doorprikte de kracht van verandering en Europa fileerde het begrotingsbeleid van Michel I. Nog maar eens. De minister van Financiën incasseert en pareert: "Oké, we halen geen onderscheiding 'cum laude'. Maar gebuisd zijn we absoluut niet."

Het is ondertussen twee weken geleden dat sp.a uitrekende dat uw kaaimantaks niet 500 maar 5 miljoen opbrengt. 'Totale onzin', was uw reactie. Dan moet u vast nu al becijferd hebben hoe groot de buit van de kaaiman wél is?

"Neen, omdat het gewoon niet mogelijk is om dat te berekenen, zoals ik altijd heb gezegd. Wat je kan doen, is de roerende inkomsten op de aangiftes met buitenlandse constructies bekijken, zoals sp.a heeft gedaan. Maar dat geeft maar een zeer partieel beeld. De grond van de zaak is dat we met de kaaimantaks een mechanisme gecreëerd hebben om dwars door fiscale constructies te kijken en de houders ervan aan te zetten om wél belastingen te betalen. Dat kan roerende voorheffing zijn, maar dat kan ook personenbelasting, vennootschapsbelasting of wat dan ook zijn. Maar je kan in al die posten gewoon niet traceren welke inkomsten er precies een verleden in fiscale paradijzen hebben. Het enige wat we met zekerheid kunnen stellen, is dat de globale fiscale inkomsten van België op koers zitten. Dat er een gat van 500 miljoen in de begroting achterblijft, is dus quatsch. Dat en het feit dat het aantal fiscale constructies met 10% is gedaald, bewijst dat de kaaimantaks werkt. U moet mij niet geloven, maar diverse fiscalisten wijten die daling aan de kaaimantaks en een betere internationale gegevensuitwisseling."

Dat de fiscale inkomsten op koers zitten, zegt helemaal niks. Extra groei zorgt voor extra inkomsten en kan dus onderliggende gaten maskeren.

"Maar in de ramingen van de inkomsten werd al rekening gehouden met een economische groei van 1,8%. Dat speelt dus geen enkele rol."

De inkomsten uit de roerende voorheffing dalen. Dat kan een indicatie zijn van het mislukken van de kaaimantaks.

"Mag ik u eraan herinneren dat we de roerende voorheffing met deze regering verhoogd hebben naar 30% en dat dit onvermijdelijk tot ontwijkingsgedrag leidt? Zeker als onze buurlanden hun tarieven weer naar beneden halen. Het feit dat we vandaag serieuze prijsstijgingen noteren op de vastgoedmarkt, is daar niet van los te zien. Ik ontmoet vandaag voortdurend mensen die zeggen dat klassieke beleggingen hen niet meer aanspreken en ze liever naar vastgoed uitwijken. Dat drijft de prijzen omhoog."

