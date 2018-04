Johan Stollz 13 april 2018

00u00 0

We willen onze oprechte deelneming

overbrengen aan Bernadette bij het

heengaan van Johan Stollz. 41 jaar

geleden zorgde hij met zijn witte piano,

samen met Will Tura, voor ambiance

tot in de late uurtjes. 11 jaar geleden,

op de verjaardag van mijn echtgenote,

was hij daar weer met zijn witte piano.

De ambiance was er ook opnieuw. Dat

zullen we nooit vergeten. Rust in vrede.

Yves en Monique Martien-Dutoo,

Diksmuide

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN