Johan De Muynck "Dumoulin heeft geen bondgenoten" 26 mei 2018

"Met de ervaring en de ploeg die hij heeft, geef ik het voordeel aan Froome. Ik denk dat de strijd om het podium en de nevenklassementen ook in zijn voordeel gaan spelen. Je zag gisteren toch ook dat niemand Dumoulin wilde helpen omdat iedereen zijn eigen belang heeft. Dumoulin zal het vandaag ook zonder bondgenoten moeten doen. Man tegen man is het mooist, maar in zijn geval betekent dat wel dat hij in het nadeel is, want Froome toonde gisteren dat hij de beste is." (BA)

HLN