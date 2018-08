Johan (64) verloor zijn vrouw, dochter en twee kleinkinderen in ongeval Maldegem: "Ik heb er geen woorden voor" WSG/JSA/KAV

01 augustus 2018

05u00 0 De Krant Een oma van 60, haar dochter van 37 en haar twee kleinkinderen van 3 zijn gisterenvoormiddag omgekomen bij een zwaar ongeval op de N49 in Maldegem. Een 27-jarige trucker had vijf auto's en een vrachtwagen voor het rode licht te laat gezien en reed met zijn oplegger op de wachtende rij in. De twintiger werd na het ongeval gearresteerd.

Het ongeval ter hoogte van het kruispunt van de expresweg N49 met de Celieplas in Maldegem gebeurde rond 11 uur in de richting van Knokke. Het licht stond op rood en vijf wagens en een vrachtwagen stonden stil voor het verkeerslicht. De 27-jarige Lokerse bestuurder van een vrachtwagen van de firma Aertssen Group uit Stabroek had de rij wachtenden niet gezien en knalde vanachter in op de file. De truck belandde deels op de auto van de vier slachtoffers, de laatste auto in de rij. De vier inzittenden in de auto hadden geen schijn van een kans. De 37-jarige Maaike Verstuyf uit Kaprijke zat achter het stuur. Ze zou vandaag 38 zijn geworden. Haar moeder, Marylene De Ruysscher (60) uit Assenede, zat naast haar op de passagiersstoel. Meysam, het zoontje van 3 van Maaike, en Maité, een dochtertje van 3 van Maaikes broer, zaten op de achterbank.

Negatieve ademtest

Johan Verstuyf (64) verliest zo in één klap zijn vrouw, zijn dochter en zijn twee kleinkinderen. Hij is erg zwaar aangeslagen. "Wat een enorm verlies. Ik heb er geen woorden voor. Eigenlijk heb ik nog maar weinig vernomen over hoe het ongeval precies is gebeurd."

