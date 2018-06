Jogi Stars column 27 juni 2018

In Duitsland noemen ze de Mannschaft liefkozend Jogi Stars, een Harlem Globetrotter-achtige benaming die populair werd na de 7-1 op Brazilië, dé Sternstunde van Jogi Löw en zijn jongens. Het was een uitslag en een virtuositeit waarvoor de Duitsers het team eeuwig dankbaar zijn. Maar eeuwig duurt niet lang. Als Duitsland zich vandaag niet weet te kwalificeren voor de achtste finale, zullen de Jogi Stars worden bijgezet. Winnen van Zuid-Korea luidt de opdracht, 't liefst met twee goals verschil. Ik zal u niet vermoeien met allerlei scores en ingewikkelde mogelijkheden die deze poule nog kunnen beïnvloeden, wel hebben wij de stemming in de bondsrepubliek gepeild.

