Joeri Hapers verdedigt zijn titel in Herentals 22 februari 2018

00u00 0

SQUASH BK

Vandaag starten 125 squashers op het BK in het Vlaams Squashcentrum in Herentals. Joeri Hapers van Olympia Hasselt is de titelverdediger. Vorig jaar versloeg hij Jan Van den Herrewegen van Recrean Oudenaarde. Die is belust op revanche.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN