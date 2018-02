Joe-stem Elke Van Mello is de nieuwe vlam van Kürt Rogiers 28 februari 2018

Elke Van Mello (37) heeft gisteren haar intrede gedaan in 'Familie' als de nieuwe, mysterieuze date van Lars (Kürt Rogiers). De Joe-presentatrice speelde tien en zeven jaar geleden al eens een gastrol in de soap. "Maar dat was toen telkens maar heel kort. Deze keer ben ik de nieuwe vlam van Lars en mag ik gelukkig iets langer blijven." Het weerzien op de set met Kürt verliep hartelijk. "Tien jaar geleden leerde ik hem kennen bij de ochtendshow van Qmusic, waar ik twee seizoenen zijn sidekick was. Als zijn nieuw liefje Inge hadden we nu natuurlijk ook bedscènes en die verliepen lekker vlot. Logisch, want Kürt ziet er tien jaar later nog altijd héél goed uit", lacht ze. "Maar we houden het vrij braaf, hoor." Van Mello speelde ook al mee in 'Auwch, de komische reeks met Ben Segers. In het weekend presenteert ze het middagprogramma op Joe. (HL)

