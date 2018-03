Jodiumpillen werken... als je ze 3 uur voor kernramp neemt 29 maart 2018

De jodiumpillen die sinds kort voor zowat heel België gratis beschikbaar zijn bij de apotheker, moeten drie uur vóór een kernramp ingenomen worden om effect te hebben. "Dat lijkt absurd", gaf minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteren in de Kamer toe. "Maar eer de straling vrijkomt, heb je wel een hele periode. Dat maakt het voor de overheid mogelijk om dan te communiceren." Het zou na een incident 12 uur duren voor de radioactieve straling zich verspreidt. Jambon ging ook in op de heisa rond de houdbaarheidsdatum van de jodiumpillen. "Ze vergaan niet, al kan dat wel als er iets met de verpakking is." De regering zal nog veel communiceren over het noodplan, gaf Jambon nog mee.

