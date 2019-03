Joden kunnen niet lachen met 'sabbatjaar' 05 maart 2019

Twee Joodse organisatie hebben een klacht ingediend tegen de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil'n. "We zijn ten stelligste ontdaan over de praalstoet 'Sabbatjoor 2019'", zeggen Regina Suchowolski-Sluszny, voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, en Yohan Benizri, voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België. "De karikaturen zoals die van 'Der Stürmer' (weekblad van de nazi's, red.), van Joden met een kromme neus en koffers geld, zijn typerend voor het nazisme van 1939. In een democratisch land als België heeft dit geen plaats in 2019 - carnaval of niet. De Joodse gemeenschap aanvaardt uiteraard humor, maar er zijn grenzen die niet kunnen worden overschreden. Wij hebben in WO II aan den lijve de gevolgen ondergaan van de karikaturen van 'Der Stürmer'."

