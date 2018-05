Jodelaar vrij onder voorwaarden in dossier clownsmoord 30 mei 2018

De Brugse onderzoeksrechter heeft Dietwin H. (38) vrijgelaten onder strenge voorwaarden in het dossier van de moord op Caroline D. (46) in Ettelgem. De jodelaar werd niet verdacht van de moord zelf, maar wel van schuldig verzuim. Hij belde de politie niet op, toen hij twee weken geleden ontdekte dat zijn manager en goede vriend Kevin L. (31) zijn vriendin om het leven had gebracht. De clown kon niet verkroppen dat D. hun relatie had beëindigd en beloofde de jodelaar volgens diens verklaringen dat hij zich zelf zou aangeven. H. kwam maandag vrij uit de Brugse gevangenis en mag geen contact hebben met de kinderen van Caroline D. Kevin L. zit wel nog steeds in voorhechtenis voor moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. (SDVO)

