Jobwissels

Als je graag van job wilt veranderen, is het goed als je in de hogere kringen van de politiek kan terechtkomen. Zelfs zonder enig examen van bekwaamheid en noties van de functie die je als minister in de schoot geworpen krijgt, is het een makkie om een titel te bemachtigen die totaal afwijkt van de functie die de politicus daarvoor uitoefende. Zo zou Theo Francken (N-VA) tijdens de gesprekken rond de regeringsonderhandelingen al hebben vernomen - en daarvoor graag zijn goedkeuring hebben gegeven - dat hij de functie van minister van Onderwijs zou krijgen. Wat er ondertussen met Hilde Crevits als ex-minister van Onderwijs zal gebeuren, is nog koffiedik kijken, maar allicht zal ook deze toch wel zeer intelligente dame een prachtige functie als minister in ontvangst mogen nemen, ook al is het iets waar ze totaal geen kennis van heeft. En zo gaat dit steeds maar verder en blijft het switchen van ministerpostjes als een spelletje dat momenteel veel succes heeft op televisie. Het is en blijft een teken aan de wand. Politici blijven in het algemeen meer bezig met hun eigen job dan dat ze bezig zijn met het algemeen belang van de burger.

Eddy Wolfs

