Jobverloop 16 februari 2018

00u00 0

In 2016 werd 18% van de arbeidscontracten in de privésector beëindigd, 2% meer dan in 2015. Het aantal vrijwillige vertrekkers bleef stabiel op 5,19%, het aantal ontslagen daalde licht, tot 3,63%. Wel zagen opvallend meer mensen een tijdelijk contract ten einde lopen: 9% in plaats van 6,79%. Mogelijk kreeg een deel van hen dankzij de aantrekkende economie een vaste betrekking in de plaats.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over economie, business en financiën