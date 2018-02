Jobs, jobs, jobs op Vlaamse kabinetten 13 februari 2018

Eind 2017 werkten er op de Vlaamse kabinetten in totaal 285 voltijdse medewerkers. Daarmee zit de regering-Bourgeois iets boven het niveau van de regering-Peeters. Eind 2013 stond de teller op 275 voltijdse medewerkers.De regering-Bourgeois besliste bij de start in 2014 om opnieuw iets ruimere kabinetten mogelijk te maken. Het plafond werd opgetrokken van 288 naar ruim 300 voltijdse medewerkers. Dat had vooral te maken met het feit dat de nieuwe regering één viceminister-president meer telt. Hilde Crevits (CD&V), die naast viceminister-president ook minister van Onderwijs is, heeft met 40,15 voltijdsen het grootste kabinet. Bart Tommelein (Open Vld), viceminister-president en minister van Begroting, Financiën en Energie volgt met 40,10 medewerkers. Ben Weyts (N-VA) heeft op Mobiliteit het kleinste kabinet (23,65 medewerkers).

