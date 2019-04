Exclusief voor abonnees Jobdag 'Defensie en Techniek' 02 april 2019

Woensdag 3 april vindt er in het VDAB-opleidingscentrum van Temse een jobdag van Defensie plaats, net als in drie andere opleidingscentra in Vlaanderen. In Temse zal het 11 Bataljon Genie van de Landcomponent zijn technische functies voorstellen.

