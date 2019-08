Exclusief voor abonnees Job als piloot 22 augustus 2019

Beste Angeline (Angeline Flor Pua, ex-Miss België, red.), vergeet die pilotenjob en doe iets in de media, met jouw looks is succes gegarandeerd. De meeste pas afgestudeerde piloten vinden geen job omdat het cv minimum 1.500 vlieguren én een type rating moet omvatten. Mijn zoon heeft na zijn studies als luchtvaartingenieur twee jaar gestudeerd bij OAC: een zeer goed gereputeerde en dus dure vliegschool waar hij met grootste onderscheiding zijn vleugels bekwam. Om de kosten van een type rating te kunnen betalen (ongeveer 28.000 euro!) heeft hij een jaar gewerkt als bagagist in Zaventem vooraleer hij per toeval een piloot leerde kennen die hem vertelde dat zijn maatschappij jonge beginners zocht en de kosten van een type rating zou voorschieten op zijn salaris. Zo werd hij in 2008 First Officer op B-737. Hij heeft nu meer dan 7.000 vlieguren en een mislukte relatie door de vaak onmenselijke werkdruk.

Johan D'Haeyer, Sint-Truiden

