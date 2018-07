Joaquin Phoenix speelt Batman-schurk de Joker 12 juli 2018

Er werd al enkele maanden over gespeculeerd, maar nu is het officieel bevestigd: Joaquin Phoenix (43) gaat de rol van de Joker vertolken in een nieuwe film over de bekende schurk uit 'Batman'. De opnames gaan in september van start in New York, en de film heeft een spectaculair budget van liefst 55 miljoen dollar. Achter de schermen werken er een pak grote namen aan mee. Emma Tillinger Koskoff en Richard Baratta, bekend van 'The Wolf of Wall Street', zijn de producenten van dienst. Regisseur Todd Phillips ('The Hangover') schreef het scenario samen met Scott Silver. De film gaat over de Joker in z'n jonge jaren. Dat personage werd eerder al legendarisch vertolkt door Heath Ledger, die in 2008 op 28-jarige leeftijd overleed. (DBJ)

