João Félix is van Atletico 04 juli 2019

00u00 0

De transfer van het Portugese toptalent João Félix van Benfica naar Atlético Madrid is afgerond. De Spaanse topclub betaalt voor de 19-jarige international 126 miljoen euro. Hij ondertekende een contract voor zeven seizoenen. Félix had in zijn contract bij Benfica een afkoopclausule van 120 miljoen euro staan. Maar omdat Atlético de transfersom in schijven zal betalen, ligt het bedrag iets hoger. João Félix wordt op zijn 19de beschouwd als de natuurlijke opvolger van Cristiano Ronaldo.

