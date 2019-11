Exclusief voor abonnees Joachim Pohlman, rechterhand van Bart De Wever: dol op conflict, maar nooit op fout te betrappen Sander Van Den Broecke

22 november 2019

11u00 4 De Krant Joachim Pohlmann, woordvoerder van de N-VA, rechterhand van Bart De Wever en ook wel een beetje zijn rechterbreinhelft, gaat aan de slag als kabinetschef cultuur van Vlaams minister-president Jan Jambon. Buiten de Wetstraat is hij vrijwel onbekend, maar hij is wel één van de sterkhouders van de partij.

Dit portret verscheen eind 2018 naar aanleiding van de N-VA-campagne rond het Marrakesh-pact.

Joachim Pohlmann is 38, hij heeft al twee romans geschreven en ook tientallen speeches voor Bart De Wever. De twee leerden elkaar kennen toen De Wever nog assistent geschiedenis aan de universiteit was en Pohlmann daar pedagogie studeerde. De Wever was er 30, Pohlmann 19, allebei waren ze intelligent, rechts, van de Volksunie en verliefd op taal.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu