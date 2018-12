Joachim Pohlman, de man die groen licht gaf voor opvallende N-VA-campgane: dol op conflict, maar nooit op fout te betrappen Wie is Joachim Pohlmann, de man die groen licht gaf voor de N-VA-campagne? Sander Van Den Broecke

06 december 2018

05u00 4 De Krant Eén man heeft groen licht gegeven voor de N-VA-campagne die de regering doet kraken: Joachim Pohlmann, woordvoerder van de partij, rechterhand van Bart De Wever en ook wel een beetje zijn rechterbreinhelft. Buiten de Wetstraat is hij vrijwel onbekend, maar hij is wel één van de sterkhouders van de partij.

Joachim Pohlmann is 37, hij heeft al twee romans geschreven en ook tientallen speeches voor Bart De Wever. De twee leerden elkaar kennen toen De Wever nog assistent geschiedenis aan de universiteit was en Pohlmann daar pedagogie studeerde. De Wever was er 30, Pohlmann 19, allebei waren ze intelligent, rechts, van de Volksunie en verliefd op taal.

