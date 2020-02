Joachim Coens: "Laat de partijen uit de Vlaamse en Waalse regering samen een federale coalitie vormen” Redactie

05 februari 2020

00u00

Bron: De Morgen 4 De Krant "Laat de partijen uit de Vlaamse en Waalse regering samen een federale coalitie vormen." In een interview met 'De Morgen' schuift CD&V-voorzitter en ex-informateur Joachim Coens een afspiegelingsregering naar voren als oplossing voor de politieke impasse.

"Spontaan een regering vormen is niet gelukt. De afspiegelingsregering is dan de enige logische oplossing voor een coalitie die langs de twee kanten van de taalgrens gedragen is." Dat zegt Joachim Coens in een interview met 'De Morgen'. In zo'n regering zouden de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V in zee gaan met de Waalse coalitiepartners PS, MR en Ecolo. "Een afspiegelingsregering kan een mechanisme zijn om de boel te deblokkeren, zoals nieuwe verkiezingen dat zijn in Spanje of Israël. Het zou ons land bestuurbaar kunnen maken." Coens acht een regering zonder N-VA, de zogenaamde paars-groen-oranje of 'Vivaldi'-coalitie, niet levensvatbaar. "Niet enkel wij, maar ook Open Vld en sp.a hebben problemen met Vivaldi. Er is op dit moment geen coherent inhoudelijk verhaal mogelijk", benadrukt de CD&V-voorzitter.

"Bij Vivaldi zit je met een dubbel probleem. Niet alleen tussen de vier partijen schiet het alle kanten uit, ook tussen het Vlaamse en federale niveau is dat het geval. Bij een afspiegelingsregering vermijd je tenminste dat je voortdurend in conflict komt met de Vlaamse of Waalse regering." Zo'n clash is geen optie omdat de volgende federale regering voor enorme uitdagingen staat, zegt hij. "Het gat in de begroting raakt nooit gedicht als de regio's en de federale overheid niet samenwerken." Voor CD&V blijft het cruciaal dat PS en N-VA, de twee grootste partijen, samen een regering vormen. "Niet voor ons eigen plezier, maar voor de stabiliteit van het land." Als informateur werkte hij samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wekenlang aan een verzoening tussen de twee partijen. Dat is niet gelukt. De vraag is of zijn opvolger Koen Geens (CD&V) daar nu wel in slaagt. Een afspiegelingsregering is geen nieuw idee. Ook politicoloog Carl Devos (UGent) bepleitte het al als tijdelijke oplossing. Ook creatieve pistes zijn niet nieuw: eerder stelde PS-voorzitter Paul Magnette al een noodregering voor en Open Vld-voorzitterskandidaat Bart Tommelein een expertenregering. (DM)