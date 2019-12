Exclusief voor abonnees Joachim Coens is nieuwe voorzitter van CD&V 07 december 2019

Joachim Coens is verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V. De havenbaas van Zeebrugge en burgemeester van Damme haalde het met 53,12 procent van de stemmen van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Een nipte overwinning dus, zoals werd verwacht. Coens hamerde er op dat hij wil werken aan een nieuwe start voor de christendemocratie in Vlaanderen, en daar Mahdi bij wil betrekken. Ook de stedelijke CD&V-afdelingen reikt hij de hand, want daar valt nog veel te rapen. Vanaf nu wordt Coens ook federaal onderhandelaar voor CD&V, naast Koen Geens. "Maar we gaan niet zomaar op een rijdende trein springen." (ARA)

