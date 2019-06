Exclusief voor abonnees Jo Bossuyt SCHERP GESTELD | Hervorm die jury 11 juni 2019

Mathieu Remmerie zal zijn eerste grand prix als 'steward' niet snel vergeten. De 36-jarige Belg zat in Montreal immers voor het eerst in de wedstrijdleiding, nadat hij als lid van de Belgische autofederatie een geslaagde test bij de Internationale Autosportfederatie FIA had afgelegd. Wist hij veel dat hij als jurylid betrokken zou zijn bij één van de meest controversiële beslissingen in de geschiedenis van F1. Naar de letter van de wet had de wedstrijdleiding gelijk. Maak je een fout, dan mag je niemand hinderen als je opnieuw op de piste komt. Alleen is er ook de geest van de wet. "Ja, maar als je het reglement gaat interpreteren, raak je er nooit uit", weerde iemand van de FIA zich toen we 'off the record' discussieerden. Ga weg.

