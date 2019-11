Exclusief voor abonnees Jimmy Carter weer in ziekenhuis 13 november 2019

00u00 0

Jimmy Carter (95) is opgenomen in het ziekenhuis na recente valpartijen. Dat heeft de stichting van de voormalige Amerikaanse president gemeld. Carter onderging gisteren een ingreep om de druk op zijn hersenen te verlichten. Die werd veroorzaakt door een bloeding na valpartijen. Carter werd vorige maand ook al opgenomen, voor een bekkenbreuk na een val in zijn huis. Het was toen al de tweede val op een maand tijd. Ook in mei belandde hij in het ziekenhuis, nadat hij zijn heup had gebroken op weg naar een kalkoenenjacht. Carter, die van 1977 tot 1981 voor de Democraten in het Witte Huis zat, is de langstlevende Amerikaanse president ooit. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu