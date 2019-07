Jill Peeters ruilt 'opwarming' voor 'klimaatverstoring' SPK

12 juli 2019

05u00 0 De Krant Weervrouw Jill Peeters schrapt de woorden 'klimaatverandering' en 'klimaatopwarming' uit haar weerpraatjes, en spreekt voortaan alleen nog over 'klimaatverstoring'. "Dat toont beter aan hoe urgent het probleem is.

Een verandering is niet per definitie slecht en zet niet meteen tot actie aan." En met opwarming zijn sommige mensen misschien bovenal blij. Bovendien legt die term te veel de focus op de temperatuur, meent Peeters. "Terwijl de verstoring van de neerslagpatronen een groter probleem is: het is aan droogte en overstromingen dat mensen sterven."

De term 'climate disruption' wordt volgens onze weervrouw al langer gebruikt door buitenlandse wetenschappers. "Ik ben zo vrij geweest deze te vertalen. Waarom? Wat verstoord of kapot is, kan ook weer gemaakt worden. Het woord zorgt daarom hopelijk voor meer actie. Want daar gaat het om." (SPK)