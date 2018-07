Jihadveteraan met nieuwe look naar proces: de Belg die terroristen de weg naar het internet wees Guy Van Vlierden

05 juli 2018

05u00 0 De Krant In Parijs is gisteren een proces begonnen tegen de in Frankrijk wonende Belg Farouk Ben Abbes (32). Hij is de man die jihadisten leerde hoe ze het internet kunnen gebruiken - en zo bijdroeg tot heel wat terreur. Maar hoewel hij al tien jaar bekendstaat bij alle veiligheidsdiensten, kon hij nog nooit veroordeeld worden.

"Le djihad médiatique est la moitié du combat" - propaganda voor de jihad is de helft van de strijd. Zo sloot Farouk Ben Abbes de berichten die hij postte op 'Ansar Al-Haqq' altijd af. De uit Tunesië stammende Belg was één van de beheerders van dat internetforum, gesticht in december 2006. De titel betekent 'partizanen van de waarheid' en het forum groeide uit tot dé verzamelplaats van de Franstalige jihad. Je vond er alle officiële berichten van Al-Qaida terug, toen nog de marktleider van de jihad. Er verschenen video's van de gewapende strijd, nog lang voor de Islamitische Staat daar zijn handelsmerk van maakte. En Ben Abbes, die informatica had gestudeerd, verspreidde er ook software en tips om onbespied te communiceren.

Kinderen aanvallen

Voor radicaliserende jongeren was het een goudmijn - en onder de vele honderden leden die zo met het terrorisme in contact zijn gekomen, zijn er twee daders van het bloedbad in de Parijse Bataclan: de Fransen Samy Amimour en Omar Ismail Mostefai. Op diezelfde Bataclan had Ben Abbes het trouwens al veel vroeger gemunt. Toen hij in 2009 opgepakt werd, bekende hij plannen om daar een aanslag te plegen omdat de zaal toen nog in Joodse handen was. Bij die plannen was ook zijn huidige medebeklaagde Nordine Zaggi (35) betrokken. Een onverschrokken extremist, blijkt uit onderschepte chatberichten. Want op de vraag of er kinderen mochten sterven, antwoordde Zaggi alleen: "We vallen hen aan zoals zij dat met ons doen."

6.000 euro vergoeding

Toch werd er nooit voldoende bewijsmateriaal tegen Ben Abbes verzameld om hem voor de rechter te slepen. Voor de twee jaar die hij in Frankrijk in voorhechtenis doorgebracht heeft, dwong hij in 2016 zelfs een schadevergoeding van 6.000 euro af. En hoewel een nota van de Franse inlichtingendiensten Ben Abbes in september 2015 - twee maanden vóór de Parijse terreur - van nieuwe aanslagplannen betichtte, draait zijn eerste proces alleen om zijn beheerderschap van het forum Ansar Al-Haqq. Daarvoor riskeert hij 10 jaar, net als Nordine Zaggi en twee anderen - de Frans-Spaanse Léonard Lopez (32) en de uit India stammende David Ramassamy (35).