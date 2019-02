Jihadist in de val gelokt met sexy 'IS-strijdster' 01 februari 2019

Koerdische anti-IS-activisten hebben een Nederlandse jihadist in de val gelokt door zich op sociale media voor te doen als een vrouw die naar het kalifaat wou reizen. Op haar publieke foto's was zij zedig gesluierd, maar toen Mohamed Ghorshid uit Maastricht belangstelling toonde, kreeg hij haar ook te zien in een weinig verhullende jurk met een pantermotief. "Wauw, dat is zeer zeker mooi. Jouw schoonheid maakt mijn hart gelukkig", antwoordde hij - en algauw werden er plannen gesmeed om mekaar te ontmoeten en naar Syrië te gaan. De activisten alarmeerden de Nederlandse politie, die Ghorshid in de boeien sloeg. De feiten dateren uit 2015 en geraakten nu bekend dankzij een interview dat de Arabische zender Al Aan TV met één van de Koerden had.

HLN