Jezusbeeld onthoofd aan Brugse kerk 20 maart 2018

Het beeld van Jezus aan de Magdalenakerk in Brugge is afgelopen weekend nog maar eens zwaar beschadigd. Nadat het beeld in 2006, 2007, 2009 en 2012 al vingers en een stuk van zijn hoofd kwijtraakte, gingen de daders nu nog een stapje verder. Ze onthoofdden Jezus en braken ook een stuk arm af. Opmerkelijk: er lagen geen brokstukken. De daders namen het hoofdje en de arm vermoedelijk mee als souvenir. De vinger van Maria raakte ook licht beschadigd. "Dit valt enorm te betreuren. We zullen het beeld in z'n originele staat herstellen", zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer.(MMB)

