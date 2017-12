Jezeke is geboren? Snel een selfie maken 00u00 0

De monumentale kerststal in de Antwerpse Sint-Andrieskerk is dit jaar mee met z'n tijd: een van de herders is gewapend met een selfiestaf. In plaats van naar het kindje Jezus te kijken in de kribbe, keert hij er zijn rug naartoe en is hij druk bezig met poseren. "Stel u eens voor dat Jezus nu in 2017 geboren was. Wedden dat Hem dan ook zo'n koel-technologische ontvangst te wachten stond?" Zo luidt het bijschrift bij de foto op de site van 'rock-'n-rollpastoor' Rudi Mannaerts. "Gelukkig bezondigen Maria en Jozef zich nog niet aan de selfiestick." De pastoor, die eerder al een bokszak ophing in zijn kerk voor parochianen die worstelen met hun geloof of met zichzelf, staat bekend om zijn schalkse preken, waarin hij de moderne mens een spiegel voorhoudt. Dat belooft voor de middernachtmis van zondag. (DILA)

