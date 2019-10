Exclusief voor abonnees Jeugdvoetballers dragen zege op aan Turkse soldaten 16 oktober 2019

00u00 0

Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische Voetbalbond, is een onderzoek gestart naar de foto's en filmpjes die twee Limburgse voetbalclubs postten op sociale media. Jeugdspelers van Turkse FC uit Beringen en FC Anadol uit Heusden-Zolder brengen met een militaire groet op het veld hulde aan het Turkse leger, momenteel in oorlog met Syrië. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is er niet over te spreken, maar bij Turkse FC zien ze het probleem niet: "Het is een manier van hulde brengen aan soldaten en gesneuvelden in Turkije. Dat gebeurt hier in België toch ook op Wapenstilstand?"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen