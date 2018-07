Jeugdbeweging sneller ingelicht over foute begeleiders 03 juli 2018

00u00 0

Parketten kunnen jeugdbewegingen en jeugdhuizen voortaan sneller informeren over begeleiders die verdacht worden van kindermisbruik of in het bezit zijn van kinderporno. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte daarover afspraken met het college van procureurs-generaal. In het onderwijs werden de afspraken eerder al gemaakt. De regeling tussen minister Geens en het gerecht is vooral nodig omdat jeugdorganisaties nu pas te weten komen dat er problemen zijn met een leerkracht of begeleider wanneer die voor de rechtbank veroordeeld is. Daardoor kunnen er in de periode tussen het onderzoek en de veroordeling geen maatregelen worden genomen om slachtoffers te beschermen. Voor sportclubs zijn er nog geen afspraken gemaakt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN