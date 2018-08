Jeugd van tegenwoordig werkt graag veel, hard en laat 30 augustus 2018

00u00 0

Werken om te leven en vooral niet omgekeerd? Daar denkt de nieuwe generatie jongeren toch anders over. Veel, hard en laat werken is allesbehalve taboe. De jeugd van tegenwoordig heeft liever een interessante job dan één die de balans tussen werk en leven niet verstoort. En eens die droomjob beet, willen ze daar wat voor opofferen. Dat blijkt uit een bevraging van Ivox bij 16- tot 24-jarigen in opdracht van 'Het Laatste Nieuws', 'VTM NIEUWS' en 'TagMag'. Zes op de tien vinden het normaal om vaak tot laat door te werken. Eén op de tien wil meer dan vijf dagen per week aan de slag. (SSB)