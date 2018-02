Jeugd ruilt snowboard weer voor ski's 08 februari 2018

Snowboarden is bij jongeren steeds minder populair. In vier jaar ging het aantal 9-tot 18-jarigen dat met Kazou, de jeugddienst van de CM, op skireis vertrekt om er te snowboarden, met 14% achteruit, van 39% in 2015 naar slechts 25% komende krokusvakantie. De daling is zowel merkbaar bij 11-tot 14-jarigen als bij 15-tot 18-jarigen. Jongens kiezen nog steeds meer voor snowboarden dan meisjes: 28% tegenover 16%.

