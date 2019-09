Exclusief voor abonnees Jeugd grijpt macht bij Chelsea Onze man in Engeland 16 september 2019

00u00 0

De assist van invaller Michy Batshuayi voor de vijfde treffer bij de Wolves was slechts een voetnoot. De eigen jeugd domineert bij The Blues - waar een transferverbod niet allemaal goed voor is. De elf treffers die Chelsea dit seizoen maakte, kwamen allemaal van de voet van een academieproduct, met Engels paspoort, jonger dan 22. Topschutter Tammy Abraham, zaterdag goed voor een hattrick en een owngoal, zit intussen al aan 7 goals. Diens basisplaats pakt Batsman, momenteel weer nummer twee in de pikorde, niet snel meer af. Mason Mount heeft er drie achter zijn naam en Fikayi Tomori één. Het vertrouwen van Frank Lampard levert zijn vruchten af. Het was geleden van 1980 dat eigen jeugd nog eens zo veel scoorde. Van de laatste 424 Chelsea-doelpunten in de Premier League werden er slechts 16 gemaakt door jeugdspelers. Dendoncker maakte geen indruk bij Wolves. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis