Jettie Pallettie trapt zomertournee op gang 07 juni 2018

Wie onlangs een pensenkermis of schlagerpodium van dichtbij heeft gezien, kwam daar ongetwijfeld Jettie Pallettie tegen. Dat is het alter ego van de Nederlandse zangeres Jet Westerhuis (48), en ook deze zomer is er (bijna) geen ontsnappen aan. Zaterdag trapt ze haar zomeroptredens in ons land op gang. Beginnen doet ze in het Limburgse Kermt. Daarna komen onder meer ook nog Geraardsbergen, Geel, Brugge, Dessel en Galmaarden aan de beurt. Jettie staat al tien jaar op de planken. Ze valt op door haar carnavaleske teksten en outfits vol glitter en lovertjes - 'Pallettie', heeft u 'm? Ze wordt ook het vrouwelijke antwoord op Eddy Wally genoemd, en zelf noemt ze zich de 'fetisj van de feesttenten'. Gisteren lanceerde ze ook haar eigen bier om de release van de single 'Pinten & Patatten' in de verf te zetten. 'Blonde Jettie' wordt gebrouwen door De Sater in Nazareth-Eke. (IDR/ASD)

