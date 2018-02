Jetlag 10 februari 2018

Opnieuw veel tegenstand voor het zomeruur. Sommige volwassenen en kinderen zouden dagen of zelfs langer nodig hebben om hun bioritme aan te passen. Hoe absurd allemaal. Voor veel van die klagers is het natuurlijk geen probleem wanneer ze verre reizen maken met zes tot acht uur tijdsverschil. Maar ja, het staat altijd wat chiquer als je kunt zeggen dat je een paar dagen last hebt van jetlag na die lange reis.

Rudi Vereecken, Terhagen

