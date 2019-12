Exclusief voor abonnees Jet van sultan duikt plots weer op 18 december 2019

De soap rond het bezoek van de sultan van Oman aan ons land blijft duren. Sultan Qaboos (79) zelf is vorige vrijdag al vertrokken uit ons land, zijn uitgebreide delegatie deed dat maandag. Maar gisteravond, iets voor 20 uur, keerde de jet van het staatshoofd plots terug naar de luchthaven van Oostende. Het lijkt erop dat er sultan nog flink wat bagage had achtergelaten: tientallen kartonnen dozen werden via een transportband ingeladen in de Airbus A320.