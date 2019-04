Exclusief voor abonnees Jet Airways houdt vliegtuigen aan de grond 16 april 2019

00u00 0

De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways voert al zeker tot donderdag 19 april geen internationale vluchten uit. Dat heeft topman Vinay Dube in een brief bekendgemaakt aan het personeel. De luchtvaartmaatschappij gaat gebukt onder meer dan een miljard dollar schulden en is er niet in geslaagd een tussentijdse financiering te verkrijgen van de banken. De eerste private luchtvaartmaatschappij van India kreeg de voorbije jaren steeds meer te maken met concurrentie van lowcostmaatschappijen. Door de financiële problemen hield Jet Airways de voorbije weken steeds meer vliegtuigen aan de grond. De piloten zijn ook een staking begonnen omdat ze geen loon meer hebben ontvangen.