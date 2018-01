Jess Donckers steunt goed doel met sexy kalender 00u00 0

Met een zwoele kalender vol pittige maanden laat Jess Donckers (35) - naast haar mooie lichaam - ook meteen haar goede hart zien. Het model en haar vriend Axel Daeseleire kwamen het voorbije jaar in het nieuws omdat hun hondje was weggelopen, en daarom wil Jess de vzw steunen die hen bij hun zoektocht hielp. "De vzw Lost Dogzzz (www.lostdogzzz.be) draait volledig op vrijwilligers, maar levert fantastisch werk", aldus Jess. "Dat hebben we gemerkt toen onze Viktor verloren liep en na enkele dagen weer teruggevonden werd. Daarom heb ik besloten om deze kalender te maken. De opbrengst gaat integraal naar die mensen. Want de snoepjes om honden te lokken en de benches om hen in te vervoeren kosten natuurlijk geld." De kalender kost 30 euro. De verkooppunten vindt u hieronder, maar voor wie tien of meer exemplaren bestelt, heeft Jess nog iets extra in petto. "Bij een bestelling van tien of meer exemplaren kom ik ze zelf thuis afleveren", klinkt het. Wie de vzw wil steunen of een jaar lang genieten van de foto's, kan terecht bij Divani in Antwerpen, krantenwinkel Pattyn in Brasschaat of via mail naar jess@thangfactory.com. (SVH)

