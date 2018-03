Jesper Jørgensen stopt ermee 08 maart 2018

De rechterknie wil niet meer mee. En dus stopt Jesper Jørgensen al op zijn 33ste met voetballen. De Deen ligt in zijn thuisland onder contract bij Esbjerg, maar laat weten "met spijt in het hart afscheid te nemen". Jørgensen speelde in de Belgische eerste klasse 151 wedstrijden voor AA Gent, Club Brugge en Zulte Waregem en kwam daarin 23 keer tot scoren. (PJC)