Jeroen Van Dyck heeft twee jaar na z'n scheiding van Nathalie Meskens een nieuw lief 07 augustus 2018

Na twee jaar heeft Jeroen Van Dyck (39) z'n echtscheiding van Nathalie Meskens (36) helemaal verwerkt. Hij heeft zelfs een nieuwe vriendin. "Het is nog heel pril, maar we willen samen iets moois opbouwen", vertelt hij in 'Dag Allemaal'. Haar naam verklapt de acteur niet. "We willen niets overhaasten en nemen onze tijd. Maar verliefd zijn is wel een zalig gevoel. Dat brengt stabiliteit en daar snakte ik echt naar." Van Dyck zegt dat hij door een moeilijke periode ging na de breuk met Nathalie, met wie hij tien jaar getrouwd was. "Dat heeft serieus op mij ingehakt. Ik voelde me heel ongelukkig. Bij een therapeut kon ik mijn hart luchten, die heeft een neutrale kijk op de zaken", vertelt hij. "Ik heb ook veel over mezelf geleerd. Ik voel me nu een sterker en beter mens dan voordien." Na wat kleine rolletjes in 'Loslopend Wild en Gevogelte', staat Jeroen nu op de set van '#LikeMe', een nieuwe muzikale reeks van Ketnet. En in het Thaise restaurant Yam Thai, dat hij samen met zijn ex opende in Antwerpen, werkt hij nog steeds. Maar contact met Nathalie heeft hij zelden. "Dat zou alles nog ingewikkelder maken. We hebben elk ons eigen leven nu." (JOBG)

