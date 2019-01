Jeroen Piqueur en zoon failliet verklaard 10 januari 2019

De rechtbank in Gent heeft voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben persoonlijk failliet verklaard. Dat gebeurde op vraag van de vereffenaar van Optima Group en de curator van Your Estate Solution, het vastgoedbedrijf van vader en zoon. Ook Imaco, de vennootschap die de kunst, villa's en andere bezittingen van Piqueur beheert, is failliet verklaard. Het bedrijf had bescherming aangevraagd tegen z'n schuldeisers, maar de rechtbank ging daar niet op in. Eerder werden al de woningen van Piqueur, zijn zoon en dochter openbaar verkocht. Hans Rieder, de nieuwe advocaat van de familie, benadrukt dat er nog beroep mogelijk is.