Exclusief voor abonnees Jeroen Perceval regisseert eerste langspeelfilm 10 juli 2019

00u00 0

Van 'Over water' en '13 geboden' tot 'De dag' en 'Tabula rasa': Jeroen Perceval (41) was de laatste tijd niet weg te denken uit spannende fictieseries. Binnenkort neemt hij echter plaats achter de camera, want Jeroen gaat zijn eerste langspeelfilm regisseren, over een 14-jarige drugsdealer in Antwerpen. "Ik zoek nog onbekende acteurs met lef om mee te spelen."

