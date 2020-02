Exclusief voor abonnees Jeroen Meus wordt ereburger van Leuven 19 februari 2020

Het stadsbestuur van Leuven wil tv-kok en presentator Jeroen Meus de titel van ereburger schenken. Meus is een geboren en getogen Leuvenaar, maar woont momenteel in Scherpenheuvel. Hij heeft Leuven op de (culinaire) kaart gezet, onder meer met zijn programma 'Dagelijkse kost' dat er opgenomen wordt, maar ook met zijn vroegere restaurant Luzine en hotdogketen Würst. Van 2008 tot 2010 was Meus stadskok van Leuven en organiseerde hij initiatieven om Leuvenaars bij elkaar te brengen, waaronder Picknick in het Park. "Hij is sinds jaar en dag een boegbeeld van Leuven en promoot de stad als een gezellige, verfijnde en interessante plek", zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Het moment waarop hij officieel ereburger wordt, staat volgende week maandag gepland.

