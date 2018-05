Jeroen Meus kruidt campagne van Groen DAAR ZIJN DE VERKIEZINGEN, DAAR ZIJN DE BV'S 07 mei 2018

00u00 0

De Leuvense afdeling van Groen trapte zaterdag de verkiezingscampagne af in kunstencentrum STUK, en toverde Jeroen Meus tevoorschijn als 'mystery guest'. De Leuvense tv-kok kwam er praten over duurzaam koken. Verder gaat zijn politiek engagement niet: Meus ruilt zijn keuken niet in voor het Leuvense stadhuis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN